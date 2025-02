Serie von Brandstiftungen in NÖ: Autos und Kirche betroffen

Vergangene Woche war bei einem Mehrparteienwohnhaus in Pottenstein (Bezirk Baden) ein Wagen ebenfalls in Flammen aufgegangen.

Zum ersten Zwischenfall war es am 15. Jänner gekommen. Damals wurde die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt um 4.29 Uhr nachts zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Am Einsatzort standen zwei geparkte Autos in Vollbrand. Das Feuer drohte, auf ein drittes Fahrzeug überzugreifen.

Beim dritten Fall in der Serie waren vergangenen Freitag nahe der Trabrennbahn Baden zwei geparkte Autos in Flammen gestanden. Die Feuerwehr aus dem Stadtteil Leesdorf rückte laut dem Bezirkskommando mit 20 Freiwilligen zum Löscheinsatz aus. Die erste Notrufmeldung war kurz vor 4 Uhr eingegangen. Anrainer hatten nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos einen Feuerschein bemerkt.

Die Erhebungen dazu sind im Gange. Überprüft wird außerdem ein möglicher Zusammenhang mit einem Feuer in einer Kirche bei Baden. Ein Mesner hatte das Feuer im Bereich des Kircheneinganges entdeckt und rechtzeitig reagiert. Es bestehe ein möglicher Zusammenhang, so die Ermittler.

Ehemaliges Gasthaus in Flammen

Aber nicht nur im Süden Niederösterreichs sind derzeit die Brandermittler gefordert, auch ein Feuer im Waldviertel brachte die Exekutive auf den Plan.

In der Nacht auf Sonntag war ein ehemaliges Gasthaus in der Schremser Katastralgemeinde Langegg (Bezirk Gmünd) in Flammen aufgegangen. Elf Feuerwehren waren bei der Bekämpfung der Flammen im Einsatz gestanden. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die Kälte. Bei Minusgraden sei das Löschwasser immer wieder in den Schläuchen eingefroren, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Gmünd.