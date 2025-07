Kunst und Kosten: Kulturangebot unter der Lupe

Prozesse optimieren

Dazu soll bis Ende des Jahres die Kulturarbeit durchleuchtet werden. Die Strukturen und Prozesse in der Verwaltung sollen optimiert werden, mit Kulturschaffenden will man sprechen, um zu hören, was es braucht und wo es Potenziale gibt, um auch „in finanziell herausfordernden Zeiten den Status beizubehalten“, so Kulturstadtrat Michael Capek (ÖVP).