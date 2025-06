Diese "Zirkusprinzessin" in Baden ist ein Märchen wie aus dem Bilderbuch

Regisseurin Isabella Gregor verlegt die Geschichte des Zirkusreiters Mister X und der Fürstin Fedora Palinski in eine unbestimmte Zeit. Sie führt in eine Märchenwelt mit echten Artisten, kunstvollen Tieren und vielen Attraktionen, gelungenen Ballett-Einlagen inklusive. Clowns und Gaukler tummeln sich in fantasievollen Kostümen auf der Bühne. Ein gigantischer Elefant, der einem echten zum Verwechseln ähnlich sieht, versetzt gleich zu Beginn das Publikum ins Staunen.