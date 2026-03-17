Bezirk Baden

Unfall auf A21: Sperre zwischen Mayerling und Heiligenkreuz

Kilometerlanger Stau ist die Folge, Ausweichen über die B210 wird empfohlen.
17.03.2026, 15:02

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Unfall auf der A21 mit einem Lkw

Nach einem Verkehrsunfall ist die Wiener Außenring Autobahn (A21) Richtung Vösendorf am Dienstag zwischen Mayerling und Heiligenkreuz (Bezirk Baden) gesperrt worden.

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Beteiligt an dem Crash gegen 13.30 Uhr waren nach ÖAMTC-Angaben ein Lastwagen und ein Pkw. Der Stau reichte am Nachmittag neun Kilometer zurück, „Tendenz steigend“, teilte eine Sprecherin mit. Ausweichen wurde über die B210 empfohlen.

Baden
kurier.at, Agenturen  | 

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