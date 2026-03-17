Unfall auf A21: Sperre zwischen Mayerling und Heiligenkreuz

Nach einem Verkehrsunfall ist die Wiener Außenring Autobahn (A21) Richtung Vösendorf am Dienstag zwischen Mayerling und Heiligenkreuz (Bezirk Baden) gesperrt worden.

Beteiligt an dem Crash gegen 13.30 Uhr waren nach ÖAMTC-Angaben ein Lastwagen und ein Pkw. Der Stau reichte am Nachmittag neun Kilometer zurück, „Tendenz steigend“, teilte eine Sprecherin mit. Ausweichen wurde über die B210 empfohlen.