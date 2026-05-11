Tödlicher Unfall in Zeillern: Lenker prallt gegen Stützmauer

Ein Lenker ist bei einem Autounfall am späten Sonntagabend in Zeillern (Bezirk Amstetten) tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige war am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve mit seinem Pkw von der B1 abgekommen und frontal gegen die Betonmauer einer Autobahnunterführung geprallt.

Dann wurde der Wagen auf die andere Fahrbahnseite geschleudert und stieß erneut gegen die Stützwand. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Die Ursache für den Unfall um 22.45 Uhr war unbekannt. Der Lenker aus dem Bezirk Amstetten war nicht angegurtet.