Vier beschädigte Autos nach Geisterfahrt auf A1

Eine Geisterfahrerin hat Sonntagfrüh für vier beschädigte Autos auf der A1 im westlichen Niederösterreich gesorgt. Laut einer klinischen Untersuchung war die 66-Jährige aus dem Bezirk Amstetten fahruntauglich, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit. Eine 28 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus Rumänien wurde bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Laut Polizei war die 66-Jährige in Zeillern (Bezirk Amstetten) mit einem Pkw entgegen die Fahrtrichtung Linz auf die Westautobahn aufgefahren. Entgegenkommende Lenker mussten ausweichen und gaben Lichtzeichen. Auch ein 54 Jahre alter Schweizer sah die Geisterfahrerin auf sich zukommen. Er sei nach rechts ausgewichen und habe gebremst, berichtete die Landespolizeidirektion. Eine nachfolgende 28-jährige rumänische Pkw-Lenkerin habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Ein Auffahrunfall war die Folge. Die leicht verletzte junge Frau wurde ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Die 66-Jährige setzte ihre Geisterfahrt fort. Weil in der Folge ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung bei Tempo 130 seinen Wagen im letzten Moment verriss, blieb es bei einer seitlichen Kollision mit dem Auto der Niederösterreicherin. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden beschädigt.