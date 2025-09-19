Bei einem Fahrsicherheitstraining in einem Fahrtechnikzentrum in Wiesing ist es am Freitagnachmittag laut Polizei zu einem schweren Unfall gekommen.

Mann blieb verletzt liegen

Gegen 16.10 Uhr lenkte ein 20-jähriger Teilnehmer einen Pkw auf dem Übungsplatz. Bei einer Rückwärtsfahrt übersah er einen 57-jährigen Mann, der sich hinter dem Fahrzeug befand. Der Wagen erfasste den Mann, dieser stürzte zu Boden und blieb schwer verletzt liegen.