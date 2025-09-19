Verkehrsunfall in Wiesing: 57-Jähriger bei Fahrsicherheitstraining schwer verletzt
Ein Fahrsicherheitstraining in Wiesing endete mit einem schweren Unfall: Ein 57-Jähriger wurde von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst.
Bei einem Fahrsicherheitstraining in einem Fahrtechnikzentrum in Wiesing ist es am Freitagnachmittag laut Polizei zu einem schweren Unfall gekommen.
Mann blieb verletzt liegen
Gegen 16.10 Uhr lenkte ein 20-jähriger Teilnehmer einen Pkw auf dem Übungsplatz. Bei einer Rückwärtsfahrt übersah er einen 57-jährigen Mann, der sich hinter dem Fahrzeug befand. Der Wagen erfasste den Mann, dieser stürzte zu Boden und blieb schwer verletzt liegen.
Der Notarzt und der Rettungsdienst wurden sofort alarmiert und versorgten den Verletzten vor Ort. Anschließend wurde er in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach deren Abschluss wird ein Bericht an die zuständigen Stellen übermittelt.
Kommentare