Baden: Schwerverletzte nach Sturz von Pkw-Anhänger

Eine 56-jährige Frau hat sich beim Sturz aus einem Pkw-Anhänger am Freitagabend in Siegersdorf (Bezirk Baden ) schwer verletzt. Das Fahrzeug war von einer 49-Jährigen auf einem Feldweg gelenkt worden.

Während der Fahrt fiel die Wienerin aus bisher unbekannter Ursache aus dem Anhänger, auf dem sich drei Personen befanden. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.