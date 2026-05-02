Niederösterreich

Baden: Schwerverletzte nach Sturz von Pkw-Anhänger

Die Frau fiel aus dem Anhänger, der auf einen Feldweg gelenkt wurde. Sie wurde ins Spital geflogen.
02.05.2026, 11:08

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Eine 56-jährige Frau hat sich beim Sturz aus einem Pkw-Anhänger am Freitagabend in Siegersdorf (Bezirk Baden) schwer verletzt. Das Fahrzeug war von einer 49-Jährigen auf einem Feldweg gelenkt worden.

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Während der Fahrt fiel die Wienerin aus bisher unbekannter Ursache aus dem Anhänger, auf dem sich drei Personen befanden. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

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Agenturen  | 

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