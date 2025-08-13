Auto stand auf der Westautobahn bei Ybbs in Vollbrand
Ein in Vollbrand stehender Pkw sorgte Mittwochmittag auf der Westautobahn im Bezirk Melk für Aufsehen. Weithin war die Rauchsäule sichtbar, als das Fahrzeug im Raum Ybbs am Pannenstreifen in Vollbrand stand.
Der Lenker konnte den Pkw jedenfalls rechtzeitig am Pannenstreifen in Fahrtrichtung Wien abstellen und unverletzt verlassen.
Bei ihrer Ankunft habe das Auto schon lichterloh gebrannt. Der Löscheinsatz bei brütender Mittagshitze ging dann schnell und klaglos über die Bühne. Bevor das ausgebrannte Wrack der Asfinag zum Abtransport überlassen wurde, kontrollierten es die Feuerwehrleute mithilfe der Wärmebildkamera auf Glutnester.
13 Feuerwehrleute waren mit vier Fahrzeugen zum Einsatz ausgerückt. Die Verkehrsbehinderung am Einsatzort war während der Löscharbeiten am abgesicherten Einsatzort überschaubar.
