Autismus bei Kindern: Einrichtung ist pleite, Land NÖ sucht Alternativen

Rund um die Insolvenz einer Einrichtung für autistische Kinder und Jugendliche im Bezirk Neunkirchen hat das Land Niederösterreich am Dienstag reagiert. Man sei bemüht, eine lückenlose Betreuung der Betroffenen zu garantieren.

Wie bekannt geworden ist, wurde über das Vermögen der Sumna Autismus im Zentrum GmbH am 17. Februar 2026 ein Konkursverfahren am Landesgericht Wiener Neustadt eröffnet. Die Einrichtung mit Sitz in Natschbach bei Neunkirchen bot bis zuletzt Beratung, Begleitung, Intervention, Fortbildung, Supervision und Selbsthilfegruppen im Zusammenhang mit autistischen Kindern an.

Wie die zuständige Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) erklärt, werden aktuell für betroffene Familien alternative Trägerorganisationen gesucht. "Wir bedauern den Ausstieg von Sumna. Die Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus hat für das Land Niederösterreich oberste Priorität. Zu keiner Zeit stand die Finanzierung für die Betroffenen infrage. Die verantwortlichen Stellen stehen bereits in Gesprächen mit bewährten Partnern, um eine lückenlose Weiterführung der Angebote sicherzustellen", betont Rosenkranz.