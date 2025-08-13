Ausgezeichnet: Waldviertler Bernhard Zimmerl ist „Koch der Köche“

Seit den Neunzigerjahren kürt der Verband der Köche Österreichs jährlich eine Person aus der heimischen Gastronomiebranche zum „ Koch der Köche “. Titelträgerinnen und Titelträger überzeugen laut der Berufsvereinigung nicht allein durch ihr kulinarisches Können. Sie fallen darüber hinaus etwa mit ihrem Engagement für das gastronomische Handwerk, mit ihrem Einsatz für den Nachwuchs oder mit ihren Bemühungen um internationalen Diskurs auf.

Der diesjährige „Koch der Köche“ ist im Waldviertel zu finden. Bernhard Zimmerl bringt bereits seit Jahren in Waidhofen an der Thaya gehobene Küche auf die Teller seiner Gäste. Beim Laurentiusfest in Salzburg wurde der 33-Jährige nun unter anderem für „Handwerk, Herzblut und Hingabe“ geehrt.

Gelungene Überraschung

„Super geht’s mir“, lacht Zimmerl tags darauf im Gespräch mit dem KURIER. Es sei eine Ehre, für die Auszeichnung ausgewählt geworden zu sein. Damit gerechnet habe der 33-Jährige nicht, aber: „Es ist immer schön, wenn jemand die Arbeit schätzt, die man macht. Man steckt ja doch viel Zeit und Energie und Stunden hinein“, so der Haubenkoch.