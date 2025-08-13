Coole Orte in NÖ: Wo man jetzt der Hitze entkommt

Wenn die Temperaturen auf rund 35 Grad steigen – wie für die kommenden Tage prognostiziert –, gibt es nicht mehr viel, was Abkühlung schafft. Natürlich soll die Sonne gemieden und ausreichend getrunken werden. Doch wohin, wenn kein Ventilator und keine laue Dusche mehr hilft? Der KURIER hat ein paar Tipps für coole Orte und Ausflugsziele zusammengestellt. Kurze Hitzeferien und Ruhe bieten die Kirchen und Stifte des Landes. Hinter den dicken Mauern, etwa in den Stiftskirchen Heiligenkreuz (Bezirk Baden) oder Lilienfeld, herrschen unter 20 Grad.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schmid/Stift Lilienfeld In den heimischen Kirchen - wie hier im Stift Lilienfeld - ist es angenehm kühl.

Abkühlung als Höhlenforscher Wem das zu warm ist, der muss unter die Erde. In Niederösterreichs größter Tropfsteinhöhle, der Herrmannshöhle in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen), liegt die Temperatur konstant um die sieben Grad. Noch ein wenig frischer ist es mit sechs Grad in der Nixhöhle in Frankenfels (Bezirk St. Pölten-Land) oder der Ötscher Tropfsteinhöhle bei Lackenhof (Bezirk Scheibbs). Achtung: Ein Besuch in Sandalen oder Flip Flops ist nicht möglich. Keinesfalls den Pullover vergessen!

Etwas zu Drüberziehen darf auch in der Seegrotte Hinterbrühl (Bezirk Mödling) nicht fehlen, die nach langer Sperre nun wieder geöffnet hat. Im Schaubergwerk hat es ganzjährig frische neun Grad. Kühl, unterirdisch und ebenfalls historisch interessant, bietet sich auch der Retzer Erlebniskeller (Bezirk Hollabrunn) mit seinem 20 Kilometer langen Labyrinth an Gängen zur raschen Abkühlung an.

Cooler Gipfelstürmer Wer auf Tageslicht nicht verzichten mag, muss in höhere Gefilde flüchten. Ganz so kühl wie unter Tage ist es am Gipfelplateau der Rax zwar nicht, mit rund 21 Grad an der Bergstation aber dennoch lauschig. Der Aufstieg muss auch gar nicht so schweißtreibend sein: Die Raxseilbahn bringt Ausflügler in acht Minuten auf 1.547 Meter. Auch auf den Schneeberg kann man mit der Zahnradbahn der Hitze entfliehen. Guter Sonnenschutz ist übrigens unverzichtbar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati Auf rund 1500 Metern auf der Rax lässt es sich bei 21 Grad wandern.

Neben einer kühlen Brise sorgt Wasser für Abkühlung. Outdoor-Enthusiasten bewahren in den Ötscher-Gräben einen kühlen Kopf. Hier erfrischt ein Bad im eiskalten Fluss. Familienfreundlicher (aber oft überlaufen) sind die Myrafälle in Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Eine Pause vor der Hitze finden Ausflügler im Schatten der Föhrenwälder in der Johannesbachklamm bei Würflach (Bezirk Neunkirchen).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Alpen/Christian Kremsl Bei Muggendorf wandert man über 26 Brücken entlang der Myrafälle.

Nassgemacht Immer ein guter Tipp ist der Sprung in einen der vielen Badeseen des Landes. Nach dem bisher nassen Sommer sind die meisten Seen recht frischt. Der Lunzer See misst 20,5 Grad, der Herrenteich in Litschau im nördlichen Waldviertel sogar nur 19 Grad – genauso wie das Waldbad Rapottenstein. Der Ratzersdorfer See bei St. Pölten wartet sogar mit nur 18,5 Grad auf, die Viehhofner Seen sind mit 20 Grad etwas wärmer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mostviertel Tourismus, schwarz-koenig.at Badespaß an den Viehofner Seen

Wer Bäder bevorzugt: 19 Grad bietet das Wasser im Fischauer Thermalbad in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt-Land), bei angenehmen 21 Grad planscht man im Mineralwasser im Thermalbad Bad Vöslau (Bezirk Baden).

Wie man einen kühlen Kopf behält: Tipps gegen die Hitze Für die nächsten Tage werden wieder Temperaturen um die 35 Grad erwartet. Mit ein paar Tipps kommt man gut durch die kurze Hitzewelle. Die nächste Abkühlung wartet bestimmt. Wohnung kühl halten: Fenster abdunkeln und geschlossen halten. Gelüftet wird am besten nachts und früh am Morgen. Ausnahme: Bei sehr hohen Temperaturen müssen Räume, in denen sich Gaskombithermen und Gasdurchlauferhitzer befinden, ständig – etwa mit offenem Fenster – gelüftet werden.



Haut und Körper vor Sonneneinstrahlung schützen, am besten mit heller, luftiger Kleidung.

Den Körper abkühlen, etwa durch lauwarmes Duschen oder kühle Wickel.



Den Körper abkühlen, etwa durch lauwarmes Duschen oder kühle Wickel. Sport und körperliche Aktivitäten meiden.



Viel trinken, am besten zwei Liter pro Tag. Mineralwasser ist optimal. Leichte Kost essen.



Kinder und Hunde nicht im Auto zurücklassen. Wenn möglich, im Schatten parken



Aufeinander achten!