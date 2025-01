Auslage eingeschossen: Polizei fasste Juwelen-Dieb

Ein 35-Jähriger, der in Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) mit einer gestohlenen Jagdwaffe die Auslagenscheibe eines Juweliergeschäfts eingeschossen und Schmuck entwendet haben soll, sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in Haft.

Der Tscheche wurde infolge der Spurenauswertung und von Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich ausgeforscht, festgenommen und vergangenen Freitag nach Österreich ausgeliefert, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Der Verdächtige soll das Jagdgewehr in den frühen Morgenstunden des 11. Dezembers 2024 in Ebenthal (Bezirk Gänserndorf) aus einem Pkw gestohlen haben. In der Nacht auf den 18. Dezember soll er zunächst versucht haben, Weinflaschen aus einem Hofladen in Sierndorf an der March, einem Ortsteil von Jedenspeigen (Bezirk Gänserndorf), zu stehlen.

Am Abend kam es zu dem Coup bei einem Juwelier, die Tatwaffe wurde in der Nähe sichergestellt. Am 9. Jänner klickten für den per Europäischem Haftbefehl gesuchten Tschechen in seinem Heimatland die Handschellen.

Auf das Konto des Mannes sollen auch drei Diebstähle in einem Bauernladen in Schrambach in der Gemeinde Lilienfeld im März 2024 gehen. Im August scheiterte der 35-Jährige daran, an Geld aus einer Spendenbox in Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) zu gelangen. Der Verdächtige war Polizeiangaben zufolge "umfassend geständig". Der Wert der Beute liegt im mittleren fünfstelligen Bereich, der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.