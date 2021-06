Aus für Pflegeheim sorgt für Kritik in Gerasdorf

Und das, obwohl 2017 die Grundsteinlegung in Anwesenheit der damals zuständigen NÖ-Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) erfolgt war. Nun wird das Projekt abgelehnt, weil es zu klein ist. Nur Pflegeheime mit mehr als 140 Plätzen würden genehmigt, heißt es seitens des Landes, weil kleinere Häuser nicht wirtschaftlich zu führen seien. Für ein größeres Heim sei der Bedarf in Gerasdorf aber nicht vorhanden. Das sieht Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) allerdings anders. Es gebe genug Bedarf, meint er. Derzeit würden 31 Gerasdorferinnen und Gerasdorfer in anderen Heimen – auch in Wien – betreut. „Und für unser geplantes neues Haus liegen schon mehr als 20 Anmeldungen vor“, betont Vojta.