Schwerer Auffahrunfall auf der Westautobahn: Lenker im Wrack eingeschlossen
Zusammenfassung
- Schwerer Auffahrunfall auf der A1 bei St. Valentin: Lkw-Zug fährt auf Kleinbus mit Anhänger auf.
- Feuerwehren mussten den im Wrack eingeschlossenen Kleinbuslenker befreien; Verletzter wurde dem Roten Kreuz übergeben.
- Stundenlange Sperre und aufwendige Bergungsarbeiten aufgrund massiver Schäden auf der Westautobahn.
Stundenlang im Einsatz standen Feuerwehrleute in der Nacht auf Montag auf der Westautobahn im Bezirk Amstetten. Bei St. Valentin war ein Lkw auf einen Kleinbus samt Anhänger aufgefahren. Auch eine Menschenrettung war nach dem Crash notwendig.
Vor Mitternacht wurden die Feuerwehren St. Valentin und Stadt Haag zur Menschenrettung alarmiert. Durch den wuchtigen Zusammenstoß war der Lenker des Kleinbusses im Fahrzeug eingeschlossen.
Auch sonst zeigte sich auf der Fahrtrichtung Linz am St. Valentiner Berg ein Bild der Verwüstung.
Der verletzte Buslenker konnte rasch aus dem Fahrzeugwrack befreit und dem Roten Kreuz zu weiteren Versorgung übergeben werden.
Aufgrund des umfangreichen Sachschadens waren mühsame Bergungs- und Aufräumarbeiten notwendig. Der betroffene A1-Abschnitt war laut Feuerwehr während der Arbeiten der Einsatzkräfte mehrere Stunden gesperrt.
Kommentare