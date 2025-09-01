Schwerer Auffahrunfall auf der Westautobahn: Lenker im Wrack eingeschlossen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Stundenlang im Einsatz standen Feuerwehrleute in der Nacht auf Montag auf der Westautobahn im Bezirk Amstetten. Bei St. Valentin war ein Lkw auf einen Kleinbus samt Anhänger aufgefahren. Auch eine Menschenrettung war nach dem Crash notwendig.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Valentin

Vor Mitternacht wurden die Feuerwehren St. Valentin und Stadt Haag zur Menschenrettung alarmiert. Durch den wuchtigen Zusammenstoß war der Lenker des Kleinbusses im Fahrzeug eingeschlossen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Valentin

Auch sonst zeigte sich auf der Fahrtrichtung Linz am St. Valentiner Berg ein Bild der Verwüstung.

Der verletzte Buslenker konnte rasch aus dem Fahrzeugwrack befreit und dem Roten Kreuz zu weiteren Versorgung übergeben werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Valentin Laster aus Ungarn war Fahrzeuggespann aufgefahren.