NÖ: Architekt baut aufblasbare Häuser für die Erde oder auch den Mars

Bei diesem "aufblasbaren Lebensraum für fremde Planeten und den Mond“ werde die Membrankonstruktion durch eine mehrere Meter dicke Beschattung aus Regolith (Sand auf dem Mars oder Mond) vor kosmischer Strahlung, Mikrometeoriten und Kälte geschützt. Ein patentiertes System aus Spiegelfolien bringt Sonnenlicht in Gewächshäuser. „So schaffen wir eine natürliche Umgebung, in der Pflanzen, Tiere und Menschen in Symbiose leben“, ist er überzeugt.

Doch nicht nur für ferne Welten will Thomas Herzig planen. "Ich dachte mir, dass so etwas auf der Erde genauso gut funktioniert und einfacher zu konstruieren ist.“ Aufblasbare Strukturen seien in Europa schon seit Mitte der 1950er-Jahre Gegenstand architektonischer Bemühungen. Denn: "Bei kaum einem Baumaterial kann man mit so wenig Aufwand so viel Raum schaffen.“ Unterirdische Behausungen würden bereits seit Jahrtausenden von Menschen in besonders kalten oder heißen Regionen genutzt, gibt Herzig zu bedenken. "Aber die Kombination aus aufblasbar und unterirdisch ist neu.“