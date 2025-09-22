Auf Foto-Tauchgang mit dem „Süßwasserpapst“

„Nicht die Tiefe ist entscheidend, sondern das Motiv. Das zu fotografieren, was anderen verborgen bleibt. Das zu zeigen, was man dort nie vermutet hätte.“ So beschreibt Herbert Frei seine Arbeit als Unterwasser-Fotograf. Einige seiner besten Bilder sind derzeit im Rahmen des Foto-Festivals La Gacilly im Doblhoffpark zu sehen. Am Montag gab der Meister Badener Schülern einen Schnupperkurs. 34 Bücher hat er in seinen mehr als 50 Jahren als Fotograf der Wasserwelt schon publiziert. „Er wird auch gerne als Süßwasserpapst apostrophiert“, betont Festivaldirektor Lois Lammerhuber.

Grundlagen des Tauchens und der Unterwasserfotografie vermittelte Frei Schülerinnen und Schülern der Gymnasien Biondekgasse und Frauengasse in Workshops. Und der Foto- sowie Tauchnachwuchs war gleich begeistert, wie Lehrer Dominik Brandlhofer betonte. Bei sommerlichen Temperaturen ging es im Strandbad auf Tauchstation. Ausprobiert konnten sowohl Tauchausrüstungen als auch professionelle Fotogeräte werden. Mit dabei war Harald Hordosch, Gründer des Unternehmens Seacam. In Voitsberg in der Steiermark baut man weltberühmte Unterwassergehäuse für Fotokameras, die auch in Baden zum Einsatz kamen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Herbert Frei Die Fotos von Herbert Frei zeigen die Schönheit der Unterwasserwelt.