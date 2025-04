Badespaß nach Schlammkur: Aubad Tulln rüstet sich für den Sommer

Bürgermeister Peter Eisenschenk betont die Bedeutung des Projekts: "In der Gartenhauptstadt Tulln hat die ökologische Pflege unserer Wasserflächen denselben Stellenwert wie die unserer Parks.“ Rund 200.000 Euro stellt die Stadt dafür aus dem Budget 2024 und 2025 zur Verfügung. FPÖ-Stadtrat Andreas Bors spricht von einer „sinnvollen Investition in eines der meistbesuchten Naherholungsgebiete der Region“.

Bei einem Tauchgang stellte das Ingenieurbüro „Blattfisch“ eine bis zu 40 Zentimeter dicke Schlammschicht am Gewässergrund fest. Jetzt rücken Hightech-Geräte dem Schlamm zuleibe: Zwei Raupenfahrzeuge, ein schwimmendes Aggregat und ein „Saug-Rover“ saugen die Feinsedimente ab, die anschließend über eine Leitung in die Donau abgeführt werden. Ein spezieller „Muschelrechen“ sorgt dafür, dass keine größeren Fremdkörper eingesogen werden.

Während der Arbeiten kommt es zu Teilabsperrungen im Aubad. Am Treppelweg entsteht eine überfahrbare Rampe, über die die Sedimente in die Donau geleitet werden. Bis Ende Mai 2025 soll die Maßnahme abgeschlossen sein – also pünktlich zur kommenden Badesaison.