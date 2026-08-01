Axt-Attacke in Krems: Passanten stoppen Angreifer
Eine Axt-Attacke mitten in der Kremser Innenstadt hat - wie erst jetzt bekannt wurde - am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein 40-jähriger Mann soll zunächst auf einen Passanten eingeschlagen und anschließend versucht haben, ihn mit einer Axt zu verletzen. Nur das beherzte Eingreifen mehrerer Passanten verhinderte laut Polizei Schlimmeres.
Der Vorfall ereignete sich am 29. Juli gegen 14.40 Uhr im Stadtgebiet von Krems. Nach Angaben der Polizei attackierte der vorerst unbekannte Täter einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Horn. Anschließend soll er mit einer mitgeführten Axt versucht haben, sein Opfer zu verletzen.
Mehrere Passanten gingen dazwischen und brachten den Angreifer so von seinem Vorhaben ab. Noch bevor die alarmierten Polizeistreifen eintrafen, flüchtete der Mann mit einem E-Scooter.
Eine sofort eingeleitete Fahndung führte wenig später zum Erfolg. Polizisten konnten den Tatverdächtigen im Bereich des Bahnhofsplatzes ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Die Axt hatte der 40-jährige Kremser zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr bei sich.
Hintergründe noch unklar
Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurde er in die Justizanstalt Krems eingeliefert.
Das 23-jährige Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei vorerst keine näheren Angaben.
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