Axt-Attacke in Krems: Passanten stoppen Angreifer

Eine Axt-Attacke mitten in der Kremser Innenstadt hat - wie erst jetzt bekannt wurde - am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein 40-jähriger Mann soll zunächst auf einen Passanten eingeschlagen und anschließend versucht haben, ihn mit einer Axt zu verletzen. Nur das beherzte Eingreifen mehrerer Passanten verhinderte laut Polizei Schlimmeres.

Der Vorfall ereignete sich am 29. Juli gegen 14.40 Uhr im Stadtgebiet von Krems. Nach Angaben der Polizei attackierte der vorerst unbekannte Täter einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Horn. Anschließend soll er mit einer mitgeführten Axt versucht haben, sein Opfer zu verletzen.