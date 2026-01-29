Niederösterreich

Asbestgefahr: NÖ Straßendienst lässt Streusplitt derzeit im Lager

Winterdienst für den Straßendienst
Material aus burgenländischem Steinbruch wird untersucht. Auch Luftmessungen sind angeordnet.
29.01.26, 21:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Im Zuge der erhöhten Asbestbelastungen, die im Burgenland an verschiedensten Orten in aufgeschüttetem Gestein und in Steinbrüchen festgestellt worden sein sollen, wird auch das Land Niederösterreich aktiv. Es wird Material untersucht, das aus dem Burgenland an den Straßendienst als Streusplitt geliefert wurde. Das Land kündigte Luftmessungen an.

Asbest-Alarm im Burgenland: Vier Steinbrüche behördlich geschlossen

Nach NÖ wurde Gestein aus einem burgenländischen Steinbruch transportiert, das derzeit im Rahmen des Winterdienstes als Streusplitt in der Straßenmeisterei Aspang (Bezirk Neunkirchen) gelagert wird.  "Das gelieferte Material wurde umgehend nach Bekanntwerden der Hinweise separiert und kommt nicht zum Einsatz“, wurde in einer Aussendung des Landes zu den Aktivitäten des NÖ Straßendienstes mitgeteilt.

Asbestbelastung: Erste Ergebnisse der Taskforce des Landes in einem Monat

Man nehme die im Raum stehenden Hinweise ernst, eine Untersuchung zur Abklärung möglicher Asbestbelastung wurde veranlasst. Geprüft werde derzeit, inwieweit Gesteinsmaterial aus dem Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) zum Einsatz gekommen ist. 

Transparenz

Die Mischgüter, die der NÖ Straßendienst bezieht, haben allesamt eine Erstprüfung und CE-Zertifizierung. Der NÖ Straßendienst werde die Öffentlichkeit transparent über neue Erkenntnisse und weitere Schritte informieren, wurde angekündigt.

Asbestbelastung: Bürgermeister im Burgenland warten Luftmessungen ab

„Wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass sauberes Material geliefert wird, dann ist eine Grenze überschritten“, sagte Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). „Es geht um den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung und unserer Mitarbeiter.“

Beauftragt wurde nun ein "umfassendes Luft-Messprogramm an repräsentativen Standorten“, teilte das Büro von Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) auf APA-Anfrage mit. In den nun anlaufenden Untersuchungen sind Fachleute und u.a. der Umweltanwalt eingebunden. Auch mit den Kollegen im Burgenland stehe Pernkopf im Kontakt, hieß es. 

Mehr zum Thema

Neunkirchen
kurier.at, Agenturen, watzenh  | 

Kommentare