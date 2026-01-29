Asbestgefahr: NÖ Straßendienst lässt Streusplitt derzeit im Lager

Im Zuge der erhöhten Asbestbelastungen, die im Burgenland an verschiedensten Orten in aufgeschüttetem Gestein und in Steinbrüchen festgestellt worden sein sollen, wird auch das Land Niederösterreich aktiv. Es wird Material untersucht, das aus dem Burgenland an den Straßendienst als Streusplitt geliefert wurde. Das Land kündigte Luftmessungen an.

Nach NÖ wurde Gestein aus einem burgenländischen Steinbruch transportiert, das derzeit im Rahmen des Winterdienstes als Streusplitt in der Straßenmeisterei Aspang (Bezirk Neunkirchen) gelagert wird. "Das gelieferte Material wurde umgehend nach Bekanntwerden der Hinweise separiert und kommt nicht zum Einsatz“, wurde in einer Aussendung des Landes zu den Aktivitäten des NÖ Straßendienstes mitgeteilt.

Man nehme die im Raum stehenden Hinweise ernst, eine Untersuchung zur Abklärung möglicher Asbestbelastung wurde veranlasst. Geprüft werde derzeit, inwieweit Gesteinsmaterial aus dem Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) zum Einsatz gekommen ist. Transparenz Die Mischgüter, die der NÖ Straßendienst bezieht, haben allesamt eine Erstprüfung und CE-Zertifizierung. Der NÖ Straßendienst werde die Öffentlichkeit transparent über neue Erkenntnisse und weitere Schritte informieren, wurde angekündigt.