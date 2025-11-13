Filmpremiere: 100 Jahre Architektur in Krems

Am 19. November um 18 Uhr veranstaltet das Architekturnetzwerk "Orte" die Filmpremiere des Projekts "Ein Ort ist kein Wort".

Dabei wird in 40 Minuten mit allerlei gesammelten Videos, Fundstücken, Blicken aus Fenstern und zufälligen Momenten durch die letzten 100 Jahre in Krems geführt. Das Projekt zeigt unter anderem über 200 Filmausschnitte des 20. Jahrhunderts.

© Miljana Nikovic Das Projekt bietet Einblicke in die Geschichte der Stadt.

Darüber hinaus wird im Sinne der Veranstaltung zum Gespräch mit Miljana Nikovic – Architektin, Forscherin, Videokünstlerin und Regisseurin des Filmprojekts - eingeladen.

Statt historische Fakten nüchtern zu dokumentieren, untersucht Nikovic Städte und Erinnerungen durch neuartige experimentelle Filmformen. Während ihres Aufenthalts in Krems, in Kooperation mit "Orte", sammelte sie umfangreiches Filmmaterial, das Krems aus neuen Perspektiven zeigen soll.