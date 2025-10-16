Rekord-Taucherin aus NÖ erkundet neue Tiefen

Ein Gefühl von grenzenloser Schwerelosigkeit erfüllt Christin Gerstorfer jedes Mal, wenn sie sich lautlos in die Tiefe sinken lässt. Körperlich spürt sie den Druck, der Meter für Meter zunimmt und die Temperaturveränderung, von warm zu kalt. Doch da ist auch eine Neugier, die sie begleitet, wenn sie ein letztes Mal tief Luft holt und in die Stille abtaucht – um zu sehen, wie viele Meter sie diesmal unter dem Wasserspiegel zurücklegen kann.

Von der Meerjungfrau zur Taucherin "Ich bin schon zum Apnoetauchen gekommen, da wusste ich noch gar nicht, was Apnoetauchen ist", erzählt Gerstorf. Als kleines Kind saß die heute 26-Jährige begeistert vor dem Fernseher, wenn die australische Serie "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" ausgestrahlt wurde. Die Bilder der mystischen Taucherinnen, die sich mit wellenartigen Bewegungen ihrer goldenen Flossen durch das Wasser bewegen, haben eindrückliche Spuren hinterlassen. "Und dann habe ich mir das selber beigebracht. Also wie halte ich die Luft an, wie mache ich den Druckausgleich. Da war ich sechs Jahre alt", so die Sportlerin. Als 12-Jährige habe sie bereits Tiefen von bis zu 20 Meter erreicht. "Ich war im Wasser einfach Zuhause."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Luke Coley Mit einem Atemzug taucht sie bis zu 70 Meter tief.

In den darauffolgenden Jahren hat sich die Athletin dem Sport immer mehr verschrieben. Heute zählt die Niederösterreicherin zu den besten Apnoetaucherinnen des Landes und bestritt kürzlich als eine der jüngsten Teilnehmerinnen ihre erste Weltmeisterschaft. Bei dem zweiwöchigen Bewerb auf Zypern belegte sie den 21. Platz und sorgte für mehrere nationale Rekorde – ein Erfolg, der noch vor Kurzem in weiter Ferne schien.