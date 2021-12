Analyse zeigt: Frauen verdienen rund ein Drittel weniger

Was die Analyse der AK ebenfalls zeigt: Der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männer ist in Niederösterreich noch immer groß. Während das Medianeinkommen bei den Frauen im Bundesland bei 1.800 Euro lag, betrug es bei Männern 2.638 Euro. Und während sich die Einkommensdifferenz österreichweit verringerte, blieb sie in NÖ mit 38 Prozent gleich.