Amstetten: Zwei Schwerverletzte bei Kollision auf der A1

Ein 75-Jähriger und eine 42-Jährige sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der Westautobahn (A1) bei Viehdorf (Bezirk Amstetten) schwer verletzt worden. Die Wienerin wollte laut Polizeiaussendung Richtung Linz einem Lkw ausweichen, der die Spur wechselte, und kollidierte mit einem Pkw auf dem dritten Fahrstreifen. Danach brachte sie ihren Wagen auf der zweiten Spur zum Stillstand. Ein nachkommender Lenker aus dem Bezirk Amstetten konnte einen Anprall nicht verhindern.