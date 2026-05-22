Tierärzte retten Alpaka-Mama und ihr Junges mit Not-Kaiserschnitt
Der Erlebnisbauernhof samt Alpakafarm von Jasmin Lechner und ihrer Familie in Bromberg in der Buckligen Welt ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Dieser Tage war die Farm Schauplatz eines dramatischen Einsatzes. Mit einem Not-Kaiserschnitt konnte das Tierärzte-Team Lanzenkirchen der Alpaka-Stute Sunny und ihrem Cria (Alpaka-Jungtier) das Leben retten.
Der Tiermama und ihrem Neugeborenen namens Arielle geht es den Umständen entsprechend gut.
Keine Chance, alleine zur Welt zu kommen
Wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin war Jasmin Lechner bei der Fütterungsrunde aufgefallen, dass Sunny ungewöhnlich viel liegt und sich immer wieder absonderte. Sie rief die Tierarzt-Klinik von Bernhard Samm in Lanzenkirchen.
Bei der Untersuchung durch Tierarzt Roland Kreuzer stellte sich heraus, dass Sunnys Cria völlig falsch lag. „Die Geburtswege konnten sich dadurch nicht richtig öffnen und das Kleine hatte so keine Chance, alleine zur Welt zu kommen“, so Lechner.
Transport in Klinik zu großes Risiko
Das Alpaka–Junge lag in sogenannter „Hundestellung“ - mit angewinkelten Beinen zusammengesackt im Bauch. Kreuzer entschied zusammen mit seiner Kollegin Rosa Schlosser, einen Not-Kaiserschnitt durchzuführen. Der Transport in eine Klinik hätte zu lange gedauert und wäre für Sunny und ihr Baby lebensbedrohlich gewesen.
Die Stute erhielt eine leichte Sedierung und einen Kreuzstich. „Und dann der schönste Moment. Unsere kleine Arielle erblickte das Licht der Welt. Die gesamte Operation dauerte fast zwei Stunden“, fiel Jasmin Lechner ein Stein vom Herzen.
Der Start ins Leben ist für Arielle natürlich kein einfacher und auch Sunny muss sich erst von der Operation erholen. „Sie hat eine große Narbe, ist noch sehr geschwächt“, erklärt Lechner.
Ihr ganzer Dank gilt dem Tierärzte-Team, das den Alpakas mit ihrem beherzten Einsatz das Leben gerettet hat.
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