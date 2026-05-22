Tierärzte retten Alpaka-Mama und ihr Junges mit Not-Kaiserschnitt

Der Erlebnisbauernhof samt Alpakafarm von Jasmin Lechner und ihrer Familie in Bromberg in der Buckligen Welt ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Dieser Tage war die Farm Schauplatz eines dramatischen Einsatzes. Mit einem Not-Kaiserschnitt konnte das Tierärzte-Team Lanzenkirchen der Alpaka-Stute Sunny und ihrem Cria (Alpaka-Jungtier) das Leben retten. Der Tiermama und ihrem Neugeborenen namens Arielle geht es den Umständen entsprechend gut.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Das Alpaka-Jungtier Arielle ist wohlauf.

Keine Chance, alleine zur Welt zu kommen Wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin war Jasmin Lechner bei der Fütterungsrunde aufgefallen, dass Sunny ungewöhnlich viel liegt und sich immer wieder absonderte. Sie rief die Tierarzt-Klinik von Bernhard Samm in Lanzenkirchen. Bei der Untersuchung durch Tierarzt Roland Kreuzer stellte sich heraus, dass Sunnys Cria völlig falsch lag. „Die Geburtswege konnten sich dadurch nicht richtig öffnen und das Kleine hatte so keine Chance, alleine zur Welt zu kommen“, so Lechner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alpakafarm Lechner Arielle bei den ersten Gehversuchen.

Transport in Klinik zu großes Risiko Das Alpaka–Junge lag in sogenannter „Hundestellung“ - mit angewinkelten Beinen zusammengesackt im Bauch. Kreuzer entschied zusammen mit seiner Kollegin Rosa Schlosser, einen Not-Kaiserschnitt durchzuführen. Der Transport in eine Klinik hätte zu lange gedauert und wäre für Sunny und ihr Baby lebensbedrohlich gewesen. Die Stute erhielt eine leichte Sedierung und einen Kreuzstich. „Und dann der schönste Moment. Unsere kleine Arielle erblickte das Licht der Welt. Die gesamte Operation dauerte fast zwei Stunden“, fiel Jasmin Lechner ein Stein vom Herzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alpakafarm Lechner Alpaka-Mutter Sunny mit ihrem Jungtier Arielle.