Jubiläumsstart für „Weihnachten im Park“ in St. Pölten

Zum bereits 20. Mal haben die Feuerwehren des Abschnitts St. Pölten-Stadt den Sparkassenpark in ein glitzerndes Weihnachtsdorf verwandelt. Bis 7. Dezember werden die Pforten geöffnet sein. Am Freitagabend wurde die Lichterpracht traditionell mit dem Druck auf den „Red Button“ eingeschaltet. Zahlreiche Gäste wohnten der feierlichen Erstbeleuchtung bei, darunter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Der Termin fiel heuer mit dem Internationalen Tag des Ehrenamts zusammen – Anlass für die Landeshauptfrau, den Freiwilligen ihren Dank auszusprechen. „Die Feuerwehren sind immer da, wenn man sie braucht“, betonte Mikl-Leitner und hob die besondere Atmosphäre der Veranstaltung hervor. Stadt feiert großes Jubiläum Auch Stadtchef Stadler würdigte das Engagement der Feuerwehren. „Diese gelebte Gemeinschaft ist etwas Besonderes“, sagte er. „Weihnachten im Park“ sei seit zwei Jahrzehnten ein fixer Bestandteil des St. Pöltner Advents. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die Stadt im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum als Landeshauptstadt feiert.