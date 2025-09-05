Action im Parkbad bis zum Schluss: 24-Stunden-Schwimmen voll im Gange

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bevor die Badesaison im Waidhofner Parkbad am Sonntag abgeschlossen wird, gibts dort noch einmal richtig Action. Das 24-Stunden-Schwimmen der Wasserrettung Waidhofen ist derzeit voll im Gange. Die Benefizaktion, die im Vorjahr über 300 Starter ins Becken lockte, wurde Freitag 15 Uhr von Wasserretter und Badchef Martin Lagler angepfiffen. Und abgepfiffen wird am Samstag um 15 Uhr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Piaty Badchef Martin Lagler und seine Wasserreter haben die Lage im Griff.

Das Parkbad ist die ganze Nacht über offen, gegen einen Einsatz von 5 Euro darf jedermann eine halbe Stunde seine Längen im Schwimmerbecken ziehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Waidhofen/Ybbs Badespaß geht die Nacht durch.

Immerhin wurden so im Vorjahr 4.500 Euro für eine Benefizaktion gesammelt. Heuer soll das Geld lokalen bedürftigen Familien zugutekommen und auch den Ankauf eines neuen Wasserrettungsbusses dienen.

Damit für den guten Zweck niemand allzu sehr frösteln muss, wird das Becken auch etwas aufgeheizt. Das wiederum könnte einem sehr prominenten Starter, der für den Samstagvormittag angesagt ist, vielleicht zum Schwitzen bringen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Waidhofen/Ybbs Stimmungsvolles Parkbad Waidhofen.

Wie der Waidhofner Lokal-Chronist Karl Piaty auf seinem Internetportal berichtet, ist für den Samstag der aus Bad Ischl stammende Weltrekordler der Eisschwimmer Josef Köberl als prominenter Starter angekündigt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang "Iceman" Josef Köberl (l.) ist angesagt. Im Bild mit Melks Bürgermeister Patrick Strobl vor einem Weltrekordversuch.