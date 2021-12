"Achterbahnfahrt“: Trotz Corona-Turbulenzen viele Betriebsansiedelungen

Als größte Projekte des Jahres 2021 wurde unter anderem die Wiener Ulrich Etiketten GmbH genannt, die im Bezirk Korneuburg einen neuen Firmenstandort mit 200 Arbeitsplätzen errichtet. Die Schmidt Light Group, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Portugal, erwarb das Stiegl-Areal in Loosdorf (Bezirk Melk).

Die Hillman GmbH, ein Ingenieurbüro für Luftfahrttechnik, wird ihr Hauptquartier in den ecoplus-Wirtschaftspark Bruck an der Leitha verlegen. 2022 investiert ecoplus mehr als 58 Millionen Euro unter anderem in thermische Sanierung und Erhöhung der Energieeffizienz in den 18 Wirtschaftsparks und in das Haus der Digitalisierung, das in Tulln errichtet wird.

Trotz der Euphorie bleibt die Omikron-Mutante weiterhin ein großer Unsicherheitsfaktor. Noch weiß niemand, wie sich die kommenden Monate entwickeln werden. Danninger und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki hoffen aber, dass das Virus unter Kontrolle gehalten werden kann. Dann könnte auch das prognostizierte Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent Realität werden.

Johannes Weichhart