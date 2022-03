Slowakische Wanderer nach Absturz auf der Rax nach Stunden gerettet

Da der Notarzthubschrauber „Christophorus 33“ in dem Waldgebiet nicht landen konnte, machten sich die Helfer nach Angaben des ÖAMTC zu Fuß auf den Weg zu den Verunglückten.



Die aufwendige Rettungsaktion der Bergrettung Reichenau zusammen mit dem Notarzt-Team und der Helikopterbesatzung dauerte Stunden. Der Einsatz endete für die gesamte Crew erst in den frühen Morgenstunden. Der schwerverletzte 44-Jährige wurde schließlich per Helikopter in das UKH Wien-Meidling geflogen.