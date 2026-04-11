90-Jähriger in NÖ bei Traktorunfall aus Fahrerkabine geschleudert

Ein 90-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Oldtimertraktor verletzt worden. Der Senior war auf der Bundesstraße 31 im Gemeindegebiet von Göstling an der Ybbs in Richtung Hollenstein unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts kam und mit der Leitschiene kollidierte.

Bei dem Zusammenstoß blieb das vordere rechte Rad des Oldtimertraktors an einem Leitschienensteher hängen, wodurch die Zugmaschine abrupt zum Stillstand kam. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der 90-Jährige durch die linke Türe des Traktors geschleudert wurde. Seine Füße blieben dabei im Fußraum der Fahrerkabine hängen, während der Rest seines Körpers aus dem Fahrzeug ragte.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Ein 70-jähriger Traktorfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (Oberösterreich), der hinter ebenfalls mit einer Zugmaschine hinter dem 90-Jährigen fuhr, leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 ins Landesklinikum Amstetten geflogen.