Niederösterreich

70-Jähriger als Geisterfahrer auf A21 im Bezirk Baden angehalten

Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung stoppte den Pkw-Lenker. Vorläufige Führerscheinabnahme und Anzeige.
26.03.2026, 12:17

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Ein gelbes Schild mit der Aufschrift „STOP FALSCH“ und einer Hand mit einem roten Kreis darauf steht an einer winterlichen Straße.

Ein Geisterfahrer ist am Mittwoch auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) im Bezirk Baden von einem zufällig vorbeikommenden Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich gestoppt worden. 

Der 70-jährige Rumäne aus dem Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich war mit seinem Auto bei Mayerling aufgefahren und dürfte seinen Wagen am Ende des Beschleunigungsstreifens gewendet haben.

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Als Ursache gilt eine vorübergehende Desorientierung, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Alkotest verlief negativ, hielt die Exekutive in einer Aussendung fest. Dem Senior wurde nach dem Vorfall kurz nach 8.00 Uhr der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Baden
Agenturen, SJ  | 

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