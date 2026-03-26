70-Jähriger als Geisterfahrer auf A21 im Bezirk Baden angehalten

Ein Geisterfahrer ist am Mittwoch auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) im Bezirk Baden von einem zufällig vorbeikommenden Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich gestoppt worden.

Der 70-jährige Rumäne aus dem Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich war mit seinem Auto bei Mayerling aufgefahren und dürfte seinen Wagen am Ende des Beschleunigungsstreifens gewendet haben.