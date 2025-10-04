54-Jähriger gab im Bezirk Wiener Neustadt mehrere Schüsse ab
- 54-Jähriger bedrohte in Wöllersdorf einen 31-jährigen Autofahrer mit einer Faustfeuerwaffe und gab mehrere Schüsse ab.
- Der Mann wurde nach weiträumiger Absperrung des Gebiets von EKO Cobra festgenommen und zeigte sich geständig.
- Die nicht registrierte Waffe sowie alle weiteren Schusswaffen und die Waffenbesitzkarte wurden sichergestellt, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und Anzeige erstattet.
Erbost über ein parkendes Fahrzeug dürfte ein 54-Jähriger am Freitagabend dessen Lenker, einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger, in Wöllersdorf in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben.
Der Mann soll dabei nach Polizeiangaben mehrmals sowohl in die Luft als auch in den Boden geschossen haben, ehe er sich auf sein Grundstück zurückzog. Dort wurde er in der Folge von Kräften des EKO Cobra festgenommen.
Weiträumige Sperre
Nach dem Vorfall gegen 22.15 Uhr war das Gebiet durch Beamte des Bezirkspolizeikommandos Wiener Neustadt und der Schnellen Reaktionskräfte weiträumig abgesperrt worden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig.
Der 54-Jährige war im Besitz einer Waffenbesitzkarte, die Waffe, mit der gefeuert wurde, war laut Polizei jedoch nicht registriert. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Sämtliche Schusswaffen und auch die Waffenbesitzkarte wurden vorläufig sichergestellt. Den 54-Jährigen erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.
