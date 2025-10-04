54-Jähriger gab im Bezirk Wiener Neustadt mehrere Schüsse ab

Erbost über ein parkendes Fahrzeug dürfte ein 54-Jähriger am Freitagabend dessen Lenker, einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger , in Wöllersdorf in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben.

Der Mann soll dabei nach Polizeiangaben mehrmals sowohl in die Luft als auch in den Boden geschossen haben, ehe er sich auf sein Grundstück zurückzog. Dort wurde er in der Folge von Kräften des EKO Cobra festgenommen.

Weiträumige Sperre

Nach dem Vorfall gegen 22.15 Uhr war das Gebiet durch Beamte des Bezirkspolizeikommandos Wiener Neustadt und der Schnellen Reaktionskräfte weiträumig abgesperrt worden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig.