36-Jährige im Bezirk Mistelbach erdrosselt - Ermittlungen im Gange

Nach der Tötung einer 36-Jährigen im Bezirk Mistelbach sind die Ermittlungen gegen einen 47-Jährigen am Donnerstag weiterhin im Gange gewesen. Über die beantragte Untersuchungshaft sei noch nicht entschieden worden, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Korneuburg auf Anfrage mit. Wie berichtet, gab der Mordverdächtige an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Die Leiche wurde in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Beschuldigten entdeckt.

Ein vorläufiges Obduktionsergebnis lag noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft habe auch die Auswertung der Handydaten des Verdächtigen beantragt, sagte Sprecher Josef Mechtler auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge hat es an der Adresse in der Weinviertler Gemeinde schon früher polizeiliche Interventionen gegeben.