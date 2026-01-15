36-Jährige im Bezirk Mistelbach erdrosselt - Ermittlungen im Gange
Nach der Tötung einer 36-Jährigen im Bezirk Mistelbach sind die Ermittlungen gegen einen 47-Jährigen am Donnerstag weiterhin im Gange gewesen. Über die beantragte Untersuchungshaft sei noch nicht entschieden worden, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Korneuburg auf Anfrage mit.
Wie berichtet, gab der Mordverdächtige an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Die Leiche wurde in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Beschuldigten entdeckt.
Ein vorläufiges Obduktionsergebnis lag noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft habe auch die Auswertung der Handydaten des Verdächtigen beantragt, sagte Sprecher Josef Mechtler auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge hat es an der Adresse in der Weinviertler Gemeinde schon früher polizeiliche Interventionen gegeben.
Bei dem Todesopfer im Ort Wilfersdorf handelt es sich um eine deutsche Staatsbürgerin.
Einige Tage nach der Tat soll der 47-Jährige einen Bekannten über die Tötung informiert haben, der am Dienstagabend Anzeige erstattete. Der Verdächtige war laut Polizei "umgehend kooperativ" und führte die Beamten zu dem Leichnam.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)
