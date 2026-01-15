Niederösterreich

36-Jährige im Bezirk Mistelbach erdrosselt - Ermittlungen im Gange

Tür zum Tatort in Wilfersdorf
47-Jähriger gab zu, seine Lebensgefährtin umgebracht zu haben. U-Haft wurde noch nicht verhängt.
15.01.26, 10:55

Nach der Tötung einer 36-Jährigen im Bezirk Mistelbach sind die Ermittlungen gegen einen 47-Jährigen am Donnerstag weiterhin im Gange gewesen. Über die beantragte Untersuchungshaft sei noch nicht entschieden worden, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Korneuburg auf Anfrage mit.

Wie berichtet, gab der Mordverdächtige an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Die Leiche wurde in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Beschuldigten entdeckt.

Femizid in NÖ: Mord an 36-Jähriger schockiert Gemeinde

Ein vorläufiges Obduktionsergebnis lag noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft habe auch die Auswertung der Handydaten des Verdächtigen beantragt, sagte Sprecher Josef Mechtler auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge hat es an der Adresse in der Weinviertler Gemeinde schon früher polizeiliche Interventionen gegeben.

Wende im Vermisstenfall Johanna G.: Die Steirerin ist tot

Bei dem Todesopfer im Ort Wilfersdorf handelt es sich um eine deutsche Staatsbürgerin.

Einige Tage nach der Tat soll der 47-Jährige einen Bekannten über die Tötung informiert haben, der am Dienstagabend Anzeige erstattete. Der Verdächtige war laut Polizei "umgehend kooperativ" und führte die Beamten zu dem Leichnam.

Information

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)

