200.000ste Besucherin bei NÖ Landesausstellung in Wr. Neustadt

Noch bis zum 10. November lädt die Niederösterreichische Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt zu einer Entdeckungsreise durch die „Welt in Bewegung!". Knapp ein Monat vor Ende der großen Schau an den beiden Ausstellungsorten Kasematten und Museum St. Peter an der Sperr wurde dieser Tage die 200.000ste Besucherin begrüßt. Ob sich bis zum Ende das erklärte Ziel von 300.000 Gästen ausgehen wird, ist derzeit nicht absehbar.

"Der Zustrom zeigt, dass auch die diesjährige niederösterreichische Landesausstellung sehr gut angenommen wird. Mit "Welt in Bewegung! Stadt.Geschichte.Mobilität." haben wir ein umfangreiches Thema umgesetzt, das am Puls der Zeit ist und die Menschen interessiert. In der Ausstellung wird deutlich veranschaulicht, wie sich die Mobilität im Laufe der Geschichte und der Gesellschaft entwickelt hat", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.