20 Jahre Festival Retz: "Salome" mit regionalem Kirchencharme

Kunst und Kultur am Land

Die Landeshauptfrau betonte die Bedeutung des Festivals als Symbol dafür, dass Kunst und Kultur in Niederösterreich nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch in den ländlichen Regionen lebendig sind.

"Das Festival Retz zeigt, dass Kultur überall zuhause ist“, so Mikl-Leitner. Sie lobte die "kraftvolle, berührende Neuinszenierung“ der Oper und sprach den Künstlerinnen und Künstlern ihren Dank aus, allen voran Anna Piroli als Salome und Chiara Brunello als Johannes der Täufer.