16-Jähriger mit nicht zugelassenem Pkw im Bezirk Scheibbs unterwegs

Im Bezirk Scheibbs ist ein 16-Jähriger mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw unterwegs gewesen, auf den zudem gestohlene Kennzeichen montiert waren. Der Jugendliche wurde an einer Tankstelle in Purgstall a.d. Erlauf gestellt, nachdem er sich in der Marktgemeinde einer polizeilichen Anhaltung entzogen hatte. Ihn erwarten nun Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und an die Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte der 16-Jährige bei der versuchten Anhaltung sein Fahrzeug beschleunigt und sich mit überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn durch das Ortsgebiet von Purgstall davongemacht. Beamte nahmen die Verfolgung auf und eruierten den Lenker, der aufgrund seines Alters keinen Führerschein besitzt, an einer Tankstelle. Die in Reinsberg (Bezirk Scheibbs) entwendeten Kennzeichentafeln wurden inzwischen an die Zulassungsbesitzerin ausgefolgt, berichtete die Polizei zu dem Vorfall, der vom vergangenen Donnerstagabend datiert.