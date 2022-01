15-Jähriger in Traiskirchen durch Böller schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in seinem Heimatbezirk Baden durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte sich mit Freunden auf einem Spielplatz in Traiskirchen aufgehalten. Der Gegenstand explodierte in der Hand des 15-Jährigen. Ein Arzt, der zufällig in der Nähe war, übernahm die Erstversorgung. Der Teenager wurde von „Christophorus 6“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Spürhund

Den Aussagen zufolge soll sich der 15-Jährige von seinen Freunden getrennt und am Rand des Spielplatzes einen pyrotechnischen Gegenstand gefunden haben. Das Areal wurde nach dem Vorfall von Sprengstoffexperten der Polizei und einem Spürhund durchsucht. Es wurden der Aussendung zufolge keine weiteren pyrotechnischen Gegenstände oder Sprengsätze gefunden. Der Schwerverletzte konnte aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes vorerst noch nicht befragt werden.