14-Jähriger aus NÖ stahl in OÖ Auto und verunglückte auf der Flucht

Die Aktion eines 14-jährigen Slowaken aus dem Bezirk Amstetten in der Nacht auf Freitag in Leonding bei Linz hat mit einem Lausbubenstreich nichts mehr zu tun. Der Bub hat mit seinem 13-jährigen Bruder die Auslage eines Autohauses eingeschlagen und im Schauraum einen Geländewagen in Betrieb genommen. Als die Polizei kam, flüchtete er und baute einen Unfall, bei dem er auch verletzt wurde.