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14-Jährige auf Gehsteig in NÖ von Pkw erfasst, Lenker geflüchtet
Polizei bittet nach Unfall in Traisen Zeugen um Hinweise.
In Traisen (Bezirk Lilienfeld) ist am Dienstag eine 14-jährige Fußgängerin auf einem Gehsteig von einem Pkw erfasst worden. Das verletzte Mädchen wurde per Rettung in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.
Der Autofahrer flüchtete, ohne Hilfe zu leisten. Die Exekutive ersuchte Zeugen am Mittwoch, sich mit der Polizeiinspektion Traisen (Tel.: 059133-3127) in Verbindung zu setzen.
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