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Niederösterreich

14-Jährige auf Gehsteig in NÖ von Pkw erfasst, Lenker geflüchtet

Polizei bittet nach Unfall in Traisen Zeugen um Hinweise.
27.05.2026, 10:43

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Polizisten vor Polizeiauto

In Traisen (Bezirk Lilienfeld) ist am Dienstag eine 14-jährige Fußgängerin auf einem Gehsteig von einem Pkw erfasst worden. Das verletzte Mädchen wurde per Rettung in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.

NÖ: Lenkerin und Hund retteten sich, bevor Auto in Donau versank

Der Autofahrer flüchtete, ohne Hilfe zu leisten. Die Exekutive ersuchte Zeugen am Mittwoch, sich mit der Polizeiinspektion Traisen (Tel.: 059133-3127) in Verbindung zu setzen.

Lilienfeld
Agenturen  | 

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