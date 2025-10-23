13-Jähriger in NÖ an Drogen-Überdosis gestorben: Tödliches Lungenödem

Nach dem Tod eines 13-Jährigen in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) Ende August liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Demnach ist der Schüler an einer Drogen-Überdosis gestorben.

Das toxikologische Gutachten habe ergeben, dass der Bub infolge einer Mischintoxikation von Morphinen und Benzodiazepinen ein tödliches Lungenödem erlitten hat, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, am Donnerstag gegenüber der APA dementsprechende Medienberichte.