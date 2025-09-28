120.000 Menschen versorgt: "Wasser marsch" in neuer Waldviertelleitung

Nach fünf Jahren Bauzeit ist die neue EVN-Trinkwasserversorgungsleitung von Krems nach Zwettl am Wochenende feierlich eröffnet worden. Mit einer Gesamtlänge von 60 Kilometern und einem Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro zählt die Waldviertelleitung zu den größten Infrastrukturprojekten der EVN Wasser.

Wasser als Lebensgrundlage "Wasser ist Lebensgrundlage Nummer eins. Wir haben es in Niederösterreich in ausreichender Menge und Qualität. Und wir schauen darauf, dass das für die beste Zukunft unserer Kinder auch so bleibt“, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Rahmen der Eröffnung. Die neue Leitung vernetzt das Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf bei Krems mit Zwettl und bildet ein überregionales Versorgungsnetz, das künftig bis zu 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Waldviertel mit Trinkwasser versorgen kann.