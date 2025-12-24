Wohnungsbrand: 70 Feuerwehrleute im Heiligabend-Einsatz

In der Nacht zum Heiligabend brach in einer Mehrparteienhausanlage in Innerkrems im Bezirk Spittal an der Drau ein Feuer aus.

Der Wohnungsbrand ereignete sich am 24. Dezember 2025 gegen 00:45 Uhr. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, und eine Evakuierung der Nachbarwohnungen war nicht erforderlich.