Wohnungsbrand: 70 Feuerwehrleute im Heiligabend-Einsatz
In der Nacht zum Heiligabend brach in einer Mehrparteienhausanlage in Innerkrems im Bezirk Spittal an der Drau ein Feuer aus.
Der Wohnungsbrand ereignete sich am 24. Dezember 2025 gegen 00:45 Uhr. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, und eine Evakuierung der Nachbarwohnungen war nicht erforderlich.
Erheblicher Sachschaden – Ursache unklar
Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden an der Wohnung. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Auch die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Klärung des Brandhergangs dauern an.
Aufmerksamer Nachbar alarmierte Einsatzkräfte
Ein Nachbar wurde durch einen Rauchmeldealarm auf den Brand aufmerksam. Als er bei einer Nachschau Rauch aus der betroffenen Wohnung dringen sah, verständigte er umgehend die Feuerwehr. Insgesamt rückten vier Feuerwehren mit 70 Einsatzkräften an. Die Feuerwehren aus Eisentratten, Kremsbrücke/Innerkrems, Leoben und Gmünd konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und so eine weitere Ausbreitung verhindern.
