Dass die Villacher Bauerngman, eine Brauchtumsgemeinschaft, die eng mit dem Kirchtag verbunden ist, appellieren, Jagdmesser heuer daheim zu lassen, sorgt für politische Reaktionen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will es mit Jagdmessern nicht so eng sehen und die FPÖ ortet einen "Angriff auf unsere Tradition".

Bei einem islamistischen Terroranschlag am 15. Februar hatte ein 23-jähriger Syrer mitten in der Villacher Innenstadt wahllos auf Personen eingestochen, ehe er von einem syrischen Landsmann mit dem Auto angefahren und so gestoppt wurde.

Unverbindlich gab sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Appell, Jagdmesser beim Kirtag zu Hause zu lassen. "Gelebtes, vernünftiges Brauchtum wird nie gegen die Sicherheit sprechen", sagte er am Montag am Rande einer Pressekonferenz.

FPÖ sieht Angriff auf "unsere Bräuche"

FPÖ-Kultursprecher Wendelin Mölzer warnte in einer Aussendung davor, "unsere Bräuche" zu kriminalisieren. "Der Knicker in der Lederhose ist nicht irgendein Messer, sondern ein fester Bestandteil unserer Kärntner und österreichischen Tracht - tief verwurzelt in unserer kulturellen Identität." Er sei deshalb auch keine Waffe im Sinne des Waffengesetzes. Mölzer möchte im Parlament vom Innenminister über Anweisungen an die Polizei diesbezüglich aufgeklärt werden.