Internet-Betrugsmasche: Villacherin (81) um tausende Euro geprellt

Eine 81-jährige Frau aus Villach wurde am Mittwoch Opfer eines Internetbetrugs: Gegen 18 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Person, die sich als Mitarbeiter eines großen Softwareunternehmens ausgegeben hatte. Der Anrufer behauptete, er werde der Frau bei der Abwehr eines angeblichen Hackerangriffs auf ihren Laptop unterstützen.

Im Verlauf des Telefonats gelang es dem Betrüger, die 81-Jährige dazu zu bringen, ihm Fernzugriff auf ihren Computer zu gewähren. Diesen Zugang nutzte er, um mehrere unerlaubte Überweisungen vom Konto der Villacherin zu tätigen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Ermittlungen zu diesem Fall laufen derzeit. Die Polizei Kärnten weist in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals unbekannten Personen Fernzugriff auf den eigenen Computer zu gewähren. Seriöse Unternehmen würden nie unaufgefordert anrufen, um technische Hilfe anzubieten. Bei verdächtigen Anrufen sollte man das Gespräch sofort beenden und sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden.