Kärnten

Dreiste Diebstahlserie: Duo nahm Verkehrsschilder mit

Drei Monate lang trieben unbekannte Täter ihr Unwesen – nun gestehen zwei Jugendliche die Diebstähle.
Johannes Weichhart
20.03.2026, 08:48

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Im Bezirk Wolfsberg ist eine Serie von Diebstählen von Verkehrszeichen erfolgreich aufgeklärt worden. Zwischen Jänner und März 2026 wurden insgesamt acht Straßenschilder, eine Schneestange sowie ein Leitpflock von zunächst unbekannten Tätern entfernt und gestohlen.

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Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei Wolfsberg nun zwei Tatverdächtige ausforschen. Dank genauer Orts- und Personalkenntnis stießen die Beamten auf einen 17-Jährigen und einen 15-Jährigen aus dem Bezirk.

Geständnis

Alle gestohlenen Verkehrsleiteinrichtungen konnten inzwischen sichergestellt werden. Durch die Diebstähle entstand der Stadtgemeinde Wolfsberg sowie der Stadtgemeinde St. Andrä ein Schaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht feststeht.

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Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Jugendlichen geständig und legten ein reumütiges Geständnis ab. Sie werden angezeigt.

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