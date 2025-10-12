Verirrter Wanderer von Polizeihubschrauber lokalisiert und gerettet

Ein 45 Jahre alter Wanderer ist am späten Samstagnachmittag im Bereich des Sinacher Gupf (1.577 Meter Seehöhe) in der Gemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land ausgerutscht und abgestürzt.

Dies teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit. Der Deutsche konnte in der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr selbst auf- oder absteigen und setzte einen Notruf per Mobiltelefon ab.

Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera ortete ihn und lotste die Bergrettung zu ihm. Wanderer blieb unverletzt Der Wanderer hatte gegen 16.30 Uhr seine Tour in Strugarjach in der Gemeinde Ferlach begonnen und wollte den Sinacher Gupf überschreiten. Beim Abstieg vom Gipfel des Waldberges in Richtung Oreinzasattel rutschte er am markierten Wandersteig aus, kollerte talwärts und kam im weglosen Gelände zum Liegen.