Betrunken und ohne Führerschein: Jugendlicher verunglückt

Ein Oststeirer (17) ist in der Nacht auf Sonntag betrunken und ohne Führerschein mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und verunglückt.

Er und sein gleichaltriger Beifahrer waren auf der B66 von Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark) in Richtung Bergl gefahren.

Der Wagen kam wahrscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und überschlug sich. Die beiden wurden mit Verletzungen ins LKH Feldbach gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Auto kam am Dach zum Stillstand

Der Bursch - wie sein Beifahrer aus dem Bezirk - war gegen 2.30 Uhr mit seinem Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen einen betonierten Wasserdurchlass und überschlug sich. Das Fahrzeug kam im Straßengraben am Dach zum Stillstand. Beide Jugendlichen konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Ein Alkotest mit dem Lenker verlief positiv.