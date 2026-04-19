NS-Tattoos in Fotobox: Anzeige nach Verbotsgesetz in Kärnten

Hitlergruß-Bilder auf einem reichweitenstarken Kärntner Social-Media-Kanal hatten Anfang April für Aufregung gesorgt. Nun ermittelt die Polizei gegen den 23-Jährigen, der die verbotene Geste in einer Fotobox bei einer Veranstaltung in Völkermarkt am 6. April um 2.30 Uhr gezeigt haben soll. Fünf Bilder wurden automatisch ins Internet geladen, auf dreien ist der Arm des Mannes entsprechend gehoben, berichtete die Landespolizeidirektion.