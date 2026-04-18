Kärnten

Staubexplosion in Villach-Land: 75-Jähriger verletzt

100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Verletzte wurde ins Spital geflogen.
18.04.2026, 10:35

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Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.

Bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer in einer Werkstatt im Bezirk Villach-Land ist es am Freitagabend zu einer Staubexplosion gekommen. Wie die Polizei berichtete, hörte eine 66-jährige Frau den Knall und kam dem 75-Jährigen in der Werkstatt zu Hilfe. 

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Sie brachte ihn ins Freie und alarmierte die Rettung. Der Verletzte wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Spital nach Klagenfurt geflogen.

Ursache noch unklar

Durch die Explosion kam es in der Werkstatt zu einer starken Rauchentwicklung. Rund 100 Feuerwehrleute der örtlichen Feuerwehren standen im Einsatz. Die genaue Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Kärnten Klagenfurt
Agenturen  | 

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