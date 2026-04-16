Kärnten

Vorbestraft und mit Kokain gedealt: 16-Jähriger in Villach ausgeforscht

Der Jugendliche zeigte sich teilweise geständig, er soll innerhalb von 3 Monaten 300 Gramm Kokain verkauft haben.
16.04.2026, 12:29

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Eine Hand in einem blauen Handschuh rieselt weißes Pulver.

Ein 16 Jahre alter, beschäftigungsloser und vorbestrafter Jugendlicher ist jetzt in Villach als Drogendealer ausgeforscht worden. Dem syrischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, innerhalb von drei Monaten etwa 300 Gramm Kokain im Stadtgebiet von Villach verkauft zu haben, so die Polizei am Donnerstag.

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In seiner Wohnung wurden mehrere Papierbriefchen mit verkaufsfertig abgepacktem Kokain und Suchtmittelwaagen gefunden. Der Bursche ist teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Villach
Agenturen  | 

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