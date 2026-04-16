Vorbestraft und mit Kokain gedealt: 16-Jähriger in Villach ausgeforscht

Ein 16 Jahre alter, beschäftigungsloser und vorbestrafter Jugendlicher ist jetzt in Villach als Drogendealer ausgeforscht worden. Dem syrischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, innerhalb von drei Monaten etwa 300 Gramm Kokain im Stadtgebiet von Villach verkauft zu haben, so die Polizei am Donnerstag.